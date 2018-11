NAPOLI, STADIO SAN PAOLO – Napoli-Empoli 3-1, gol: Lorenzo Insigne 9′, Dries Mertens 38′ e 64′, Caputo 59′. Partita valida come anticipo del venerdì del campionato italiano di calcio di Serie A.

81′ Napoli vicino al quarto gol. Prima Zielinski e dopo Callejon calciano sull’esterno della rete da ottima posizione.

74′ – Empoli vicino al secondo gol. Il colpo di testa di Silvestre esce di un soffio. I toscani non si arrendono al risultato.

64′ Doppietta di Mertens. Nel momento più difficile per la sua squadra, l’attaccante belga tira fuori dal cilindro una conclusione improvvisa, dal limite dell’area di rigore dell’Empoli, che non lascia scampo a Provedel e che termina la sua corsa sotto l’incrocio dei pali.

#NapoliEmpoli 3-1

Ancora un goooooool di #Mertens.

L’Empoli era rientrato in partita col gol di Ciccio Caputo che ha sfruttato una disattenzione della difesa azzurra. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xEZFNlKvG3 — Giò Ametrano® SJFZ_fNs 🇮🇹 (@AmetranoGio) 2 novembre 2018

59′ – Gol dell’Empoli, Caputo castiga il Napoli alla prima disattenzione. Ciccio Caputo è partito sul filo del fuorigioco e ha battuto Karnezis con un tiro imprendibile.

| GOAL! | A lovely through ball to Francesco Caputo who tucks it away ⚽ Napoli 2-1 Empoli#NapoliEmpoli pic.twitter.com/qsbXSBw2M8 — Eleven Sports (@ElevenSports_UK) 2 novembre 2018

53′ – Fabian Ruiz ha sfiorato il tris. Il centrocampista spagnolo ha cercato la rete con un tiro a giro che ha sorpreso Provedel ma che ha terminato la sua corsa sul fondo.

45′ Fine primo tempo. Il Napoli ha dominato la partita ed è meritatamente in vantaggio di due gol. A segno la premiata ditta composta da Insigne e Mertens.

38′ – Raddoppio del Napoli. La coppia d’attacco funziona che è una meraviglia. Assist di Lorenzo Insigne e gol di Dries Mertens. Il diagonale del belga non ha lasciato scampo a Provedel.

33′ – Il primo squillo dell’Empoli arriva dopo la mezz’ora. Tiro di Krunic da buona posizione e palla fuori di un soffio. Primo brivido per i partenopei che sono comunque nel pieno controllo della partita.

15′ – Dominio Napoli in questo avvio di partita. Malcuit si è liberato sulla fascia di sua competenza e ha calciato con potenza ma ha colpito solamente l’esterno della rete.

10′ – Conclusione improvvisa di Lorenzo Insigne. Provedel ha bloccato il pallone a terra. Avvio impegnativo per il portiere dell’Empoli come da pronostico.

9′ Gol del Napoli. Passaggio filtrante di Kalidou Koulibaly per Lorenzo Insigne, l’attaccante del Napoli ha battuto Provedel con un tocco da biliardo con la punta.

Insigne goal Napoli vs Empoli 1-0 highlights HD pic.twitter.com/T1tePtYIsH — zwode (@zwode_) 2 novembre 2018

3′ – La prima occasione da gol è per il Napoli. Mertens ha calciato al volo su cross di Zielinski ma non è riuscito a sorprendere Provedel che ha bloccato la sfera senza troppi problemi.

Napoli formazione ufficiale (4-4-2) Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit; Rog, Diawara, F. Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne.

Empoli formazione ufficiale (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli, Acquah, Bennacer, Traore; Krunic, Ucan; Caputo

