NAPOLI – Napoli-Empoli si gioca venerdì 2 novembre alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. Incontro molto interessante tra due squadre che sono “obbligate” alla vittoria.

Il Napoli è condannato a vincere sempre per non perdere il passo scudetto della Juventus dopo la sconfitta nello scontro diretto di Torino. L’Empoli è reduce da alcune ottime prestazioni come quelle contro Roma e Juventus ma deve iniziare a raccogliere punti perché la situazione di classifica è piuttosto preoccupante.

La partita è l’anticipo del venerdì del campionato italiano di calcio di Serie A. In questo turno di campionato, il Napoli ha il vantaggio di scendere in campo prima della Juventus e, in caso di vittoria, di mettere pressione sui bianconeri in chiave scudetto.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

I tweet su Napoli-Empoli di Serie A