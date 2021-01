La Fiorentina viene travolta 6-0 dal Napoli e in casa viola divampa l’incendio del malumore.

Furioso Prandelli (“Chiedo scusa, ora zitti e lavorare”) ma furiosi lo sono soprattutto i tifosi.

Come se non bastasse poi a fine gara è arrivata anche la foto che ritrae un sorridente Callejon, ex di turno, nello spogliatoio del Napoli, in compagnia dello staff medico del club azzurro.

Non proprio il massimo per i tifosi viola che si apprestano a dover smaltire il 6-0.

Tanto che alla fine la Fiorentina società ha dovuto anche diffondere qualche parola per spiegare le dinamiche che hanno portato al tanto incriminato scatto.

Napoli-Fiorentina, Callejon posa con lo staff azzurro. L’ira dei tifosi viola e la replica della società

Alla fine l’ufficio stampa del club toscano ha quindi fatto sapere, spiega la Gazzetta dello Sport, “che lo stesso giocatore è molto dispiaciuto per quanto accaduto. Callejon, viene spiegato dalla Fiorentina, nel post gara è andato nello spogliatoio del Napoli per salutare le persone con le quali ha lavorato per molti anni. Gli è stato chiesto di fare una foto per ricordo e ha accettato senza sapere che questa sarebbe stata pubblicata. Anzi, si era raccomandato di non farlo. Lo scatto è stato poi rimosso dal web”. (Fonte: La Gazzetta dello Sport)