NAPOLI, STADIO SAN PAOLO – Napoli-Fiorentina 0-0. Partita valida come anticipo del sabato della quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Dopo dieci minuti di studio, la prima occasione da gol della partita è stata creata dalla Fiorentina. All’11’, Veretout ha cercato il gol con una bomba dai 25 metri, ottima parata di Karnezis, preferito a Ospina, che ha deviato la sfera in calcio d’angolo. Reazione del Napoli con Lorenzo Insigne. L’attaccante della Nazionale Italiana ha cercato il gol al 13′, con un sinistro potente ma centrale che è stato bloccato da Dragowski, e al 19′, pallonetto centrale sventato dal portiere viola.

Superiorità territoriale del Napoli in questa fase del match. Callejon scatta sul filo del fuorigioco al 24′ e calcia a botta sicura con il destro. Il suo tiro esce di un soffio a Dragowski battuto. La Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo. Il Napoli torna a farsi pericoloso al 41′. Insigne cerca ancora una volta il gol con un pallonetto ma anche in questa circostanza non è preciso. La reazione della Fiorentina è affidata al piede di Benassi. Il calciatore della Nazionale Italiana ha cercato la via della rete con un tiro da 25 metri ma non ha centrato lo specchio della porta partenopea. Il primo tempo è terminato sul punteggio di zero a zero. Il Napoli ha cercato di fare la partita sfruttando il fattore San Paolo ma la Fiorentina si è difesa con ordine e non ha corso grandi rischi.

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All: Ancelotti

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. All: Pioli