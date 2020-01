NAPOLI – Anticipo del sabato della ventesima giornata di Serie A, Napoli-Fiorentina 0-1, gol: Federico Chiesa al 25′ (gara in corso).

Il Napoli ha sfidato la Fiorentina con Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik e Insigne. Gattuso ha deciso di mettere in panchina Meret, Karnezis, Tonelli, Demme, Lobotka, Elmas, Younes, Lozano e Llorente (che nelle prossime ore potrebbe tornare al Tottenham…).

La Fiorentina ha risposto al Napoli con Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone e Chiesa. Iachini ha deciso di spedire in panchina Terracciano, Venuti, Ranieri, Terzic, Maxi Oliveira, Ceccherini, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Ghezzal, Sottil e Vlahovic. La partita è stata arbitrata dal signor Pasqua di Tivoli.

La prima occasione da gol è stata creata dalla Fiorentina. Al 2′, il colpo di testa a botta sicura di Milenkovic è stato bloccato con bravura da Ospina. Al 9′, Lirola ha superato due avversari in velocità e ha offerto a Castrovilli un assist d’oro ma il baby campione della Fiorentina ha calciato clamorosamente fuori da due passi.

Al 19′, Allan ha colpito il pallone con la mano nella sua area di rigore ma l’arbitro Pasqua, dove aver consultato il monitor del var, ha deciso di non assegnare il penalty alla Fiorentina optando per la non volontarietà. Fiorentina in vantaggio al 25′ con Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale Italiana ha ricevuto palla da Benassi e ha battuto Ospina con una puntata di prima intenzione.

Al 30′, Cutrone aveva segnato il gol del possibile due a zero per la Fiorentina con un destro potentissimo ma l’arbitro ha annullato la rete perché l’ex attaccante del Milan si trovava in fuorigioco al momento della stoccata vincente. Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a zero per la Fiorentina, fischi per il Napoli al San Paolo.