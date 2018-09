Napoli-Fiorentina streaming e diretta tv, dove vederla: orario e data

NAPOLI – Napoli-Fiorentina, partita valida come anticipo del sabato della quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, si giocherà sabato 15 settembre alle ore 18.00 allo stadio “San Paolo” di Napoli.

DOVE VEDERE NAPOLI-FIORENTINA IN TV E STREAMING

Napoli-Fiorentina sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite; 373 e 383 sul digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Per gli abbonati Sky sul satellite, disponibile anche il servizio di diretta streaming su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FIORENTINA

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric.

Anticipo del sabato tra due squadre che insidiano la Juventus a quota 6 punti in classifica. Con una differenza molto importante. Il Napoli ha già giocato tre partite, la Fiorentina invece è ancora ferma a quota due e quindi è a punteggio pieno. Il Napoli ha iniziato il campionato con due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan ma poi è crollato sul campo della Sampdoria. La Fiorentina, invece, ha vinto in goleada contro il Chievo Verona e ha superato di misura l’Udinese allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Fiorentina che esulta perché la Lega Calcio le ha dato la deroga per sfoggiare la fascia da capitano in onore di Davide Astori. Il Napoli cercherà di ripartire al San Paolo, la Fiorentina invece tenterà di restare a punteggio pieno.