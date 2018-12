NAPOLI – La Serie A scende in campo nel giorno dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Dopo l’allungo scudetto della Juventus, grazie al successo dell’Inter, tocca a Napoli-Frosinone, Cagliari-Roma e Lazio-Sampdoria. Le altre partite verranno giocate di domenica.

Napoli-Frosinone 2-0, gol: Zielinski 7′, Ounas 40′

Il raddoppio di Ounas con un siluro di sinistro dalla lunga distanza

Napoli in vantaggio, Zielinski ha finalizzato una bella azione corale dei partenopei

Napoli on the board at the Stadio San Paolo!!! 8th minute goal from Piotr Zielinski #tlnsoccer #NapoliFrosinone #SerieA pic.twitter.com/G5KBktFzJF — TLNTV (@TLNTV) 8 dicembre 2018

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Ounas, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell, Pinamonti. Allenatore: Longo

Cagliari-Roma alle 18.00

In attesa delle formazioni ufficiali

Lazio-Sampdoria alle 20.30

In attesa delle formazioni ufficiali

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.