NAPOLI – Gattuso non fa sconti a nessuno. Legittimato dal successo nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, il tecnico dei campani ha deciso di punire Allan usando parole molto dure nei confronti del centrocampista brasiliano. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport: “Sono fuori Koulibaly, Milik, Lozano ed Allan. Allan non si è allenato come voglio io e resta a casa. Domani è un altro giorno, si riparte senza rancore e metteremo nel mirino la partita di Brescia. Se lavorerà come voglio io, tornerà tra i titolari. Altrimenti aspetterà ancora”.

Napoli, Gattuso: “Altro che Europa o Champions, prima dobbiamo salvarci…”.

“Noi non dobbiamo trovare stimoli per andare in Europa League o Champions League – prosegue l’ex allenatore del Milan -. Noi dobbiamo fare quanto prima 40 punti. Non voglio sentire parlare di stimoli perché l’Europa è lontana. Noi dobbiamo crescere mentalmente, stiamo pagando una questione di testa.

Non dobbiamo snobbare niente, dobbiamo giocare da squadra. Sempre. Poi rivedo alcune partite e non sembriamo una squadra: andiamo in difficoltà al primo errore. A Milano nel secondo tempo nei primi 10 minuti abbiamo sbagliato di tutto e recuperavamo da squadra. Io di questo sono stato contento.

Ho letto di catenaccio, ma noi a San Siro abbiamo fatto il 46% di possesso palla. Poi ognuno vede il calcio come vuole. Noi siamo stati una squadra compatta e organizzata. In questo momento per noi è fondamentale l’interpretazione: dobbiamo scendere in campo da gruppo, tutti a disposizione l’un dell’altro. Questo conta” (fonte Il Corriere dello Sport).