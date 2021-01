Napoli, Gattuso dal possibile rinnovo all’esonero? Rafa Benitez potrebbe prendere il suo posto. Il silenzio di Aurelio De Laurentiis dopo le debacle contro Juventus e Verona non sembra presagire nulla di buono per il tecnico calabrese.

Infatti prima della Supercoppa Italiana, sembrava quasi scontato il rinnovo del contratto di Gattuso. De Laurentiis parlava di una formalità. Ma questo rinnovo non è ancora arrivato.

Poi il Napoli è crollato sia nella finale di Supercoppa Italiana, persa contro la Juventus, che nel match di Serie A sul campo del Verona, dove i campani sono stati superati con il risultato di 3 a 1.

Insomma, il Napoli segna poco ma subisce valanghe di gol. Gattuso sembra anche aver perso appeal agli occhi dei tifosi visto che in molti protestano sui social chiedendo a gran voce il suo esonero.

Napoli, molti tifosi vogliono l’esonero di Gattuso: Benitez al suo posto?

I tifosi non possono più andare allo stadio per via delle restrizioni per il Covid ma sono comunque molto partecipi alla causa del Napoli attraverso i social network. Molti tifosi vedrebbero di buon occhio il ritorno di Rafa Benitez.

Benitez ha già allenato il Napoli dal 2013 al 2015 vincendo due trofei: una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. In Serie A, ha totalizzato un terzo ed un quinto posto sulla panchina dei campani.

Napoli, Benitez ha voglia di tornare per rilanciarsi ad alti livelli

Poi ha lasciato il Napoli per diventare l’allenatore del Real Madrid ma da quel momento in poi la sua carriera è stata tutto meno che buona. Infatti Benitez ha fatto poco sia con il Real che con il Newcastle ed il Dalian. Vorrebbe tornare a Napoli per rilanciare la sua prestigiosa carriera.