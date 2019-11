NAPOLI – Napoli-Genoa è iniziata con la contestazione dei tifosi di casa. I sostenitori del Napoli sono furiosi per i risultati negativi della loro squadra del cuore e per la decisione dei calciatori di ammutinarsi alla società per interrompere il ritiro imposto dal club dopo la sconfitta dello stadio Olimpico contro la Roma.

Poco prima dell’inizio della partita, sono partiti tanti cori contro i calciatori del tipo: “Vergognatevi” o “Andate a lavorare”. Poi, al momento della lettura delle formazioni di Napoli-Genoa, non ci sono stati fischi per gli avversari ma per i calciatori di casa. Il più fischiato in assoluto è stato il capitano Lorenzo Insigne. I tifosi del Napoli non hanno esclamato il suo cognome e lo hanno sommerso di fischi.

Lo stesso era avvenuto qualche giorno fa quando i tifosi del Napoli che presenziavano allo stadio per l’allenamento a porte aperte avevano contestato ferocemente Lorenzo Insigne ed il resto della squadra. Il video da YouTube con i fischi dei tifosi del Napoli al momento della lettura delle formazioni. Il più fischiato è stato Lorenzo Insigne.