Napoli-Girona, dove vedere l’amichevole in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Proseguono le amichevoli estive per il Napoli di Luciano Spalletti, impegnato contro gli spagnoli del Girona. Fin qui il Napoli ha raccolto due vittorie (contro Araunia e Perugia) e due pareggi (contro Adana Demirspor Kulübü e Maiorca). Spalletti e i suoi si preparano ad affrontare dunque un’altra spagnola, il Girona, in vista dell’ultima amichevole contro l’Espanyol il 6 agosto e soprattutto dell’inizio del campionato il 15 agosto in casa del Verona. Napoli-Girona dove vederla.

Napoli-Girona, orario, probabile formazione, dove vederla in diretta tv

Dopo il pareggio contro il Maiorca, il Napoli di Spalletti si appresta a concludere le amichevoli estive prima del campionato. La partita contro il Girona si gioca il 3 agosto allo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro, fischio d’inizio alle 20:30. E’ possibile vedere la partita in pay per view su Sky sul canale Sky Sport (numero 251) al costo di 9,99€. Non sarà invece possibile usufruire del servizio streaming Sky Go.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.