Il Napoli ha pescato un girone di Europa League abbordabile con Real Sociedad, Az Alkmaar e Rijeka.

Buon sorteggio di Europa League per il Napoli visto che i campani hanno pescato un girone decisamente abbordabile.

Ma è anche normale che sia così visto che la squadra di Gattuso partiva dalla prima fascia, quella delle teste di serie, come la Roma.

Infatti il Napoli ha un buon punteggio Uefa grazie al bel ruolino di marcia degli ultimi anni tra Champions e Europa League.

L’avversario più insidioso del Napoli è la Real Sociedad. Infatti le favorite per passare il turno sono proprio i campani e gli spagnoli.

La scorsa estate si è parlato a lungo della Real Sociedad perché il club spagnolo ha soffiato alla Lazio, in maniera piuttosto clamorosa, l’ex City David Silva.

Alla fine ha prevalso la voglia di Silva, e della sua famiglia, di tornare a giocare in Spagna. Ma comunque il Napoli è superiore ad un club che non è tra le big della Liga.

Per il resto, né gli olandesi dell’Az (ex squadra di Graziano Pellé), né i croati del Rijeka, sembrano in grado di creare problemi agli uomini di Gattuso.

Un’altra curiosità, per il Napoli si tratta di tutte sfide inedite. Infatti i campani non hanno mai giocato contro Real Sociedad, Az Alkmaar e Rijeka.

I gironi delle squadre italiane.