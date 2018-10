NAPOLI – Lorenzo Insigne non è stato convocato per la partita di domani, sabato 20 ottobre, che il Napoli giocherà in casa dell’Udinese. Lo ha comunicato in conferenza stampa Carlo Ancelotti.

”L’attaccante – ha detto l’allenatore – ha un problema fisico non grave che forse non gli impedirà di giocare mercoledì prossimo in Champions a Parigi contro il Psg”.

Ancelotti su Udinese-Napoli: “Il PSG non ci condizionerà”

Mercoledì ci sarà la suggestiva sfida col PSG: “Ma la cosa non ci distrae. Intanto pensiamo a vincere, poi penseremo alla coppa, probabilmente con Insigne. C’è la possibilità di riprendere a correre, abbiamo gente che può ancora migliorare. Mi vengono in mente Ospina, Malcuit, Koulibaly, Albiol…tutti! (ride, ndr)”. La cosa importante è costruire una mentalità vincente collettiva. Qui già c’è e si è vista col Liverpool. La consapevolezza nei propri mezzi aiuta a migliorarsi, e per questo ho fiducia. La società vuole crescere e ci sta riuscendo”.

Vietato sottovalutare l’Udinese: “Parliamo di una squadra organizzata che gioca molto bene in contropiede. Prepareremo le giuste contromisure, anche per fermare le loro individualità più importanti come Lasagna. Io testimonial di Napoli? Mi piacerebbe, ancora di più perché vengo dal Nord. Ma ricevere la cittadinanza del Sud in generale sarebbe fantastico. All’estero ho sempre pensato di vivere al coperto, non ero abituato a tutto questo sole”.