NAPOLI – Dopo dei dubbi iniziali, Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera ai suoi dirigenti per finalizzare il trasferimento di James Rodriguez dal Real Madrid al Napoli. Il centrocampista arriverà con la formula del prestito oneroso di dieci milioni di euro con l’obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro l’estate successiva. Lo ha svelato lo stesso numero 1 del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue dichiarazioni sono riportate da TuttoSport.

“È un desiderio di Carlo Ancelotti, magari non risponde al 100% alle nostre esigenze, ma se il nostro allenatore crede in lui e sa quanto possa essergli utile, anche se è costosissimo faremo un sacrificio. Stiamo elaborando questa soluzione con il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, che ritengo un amico. Tra l’altro abbiamo anche un ottimo rapporto con il Real Madrid. Vedremo come andrà avanti”.

Manolas arriva con o senza Koulibaly? Intanto De Laurentiis non ha usato giri di parole parlando del difensore greco della Roma: “Una volta saputo che Albiol avrebbe lasciato la squadra, ci siamo guardati intorno per cercare delle alternative. Manolas è tra queste, ma so che ha dei problemi caratteriali, è un giocatore che spesso fa le bizze.

Giuntoli dovrà chiarire direttamente con lui questa situazione, non con i suoi procuratori: serve a tutelare lo spogliatoio. Poi va considerato il problema Roma e bisognerà trattare con loro per un prezzo consono. A mio avviso il costo di Manolas è troppo alto per il mercato italiano. Il greco è un difensore centrale con gli attributi, anche con l’età che avanza può essere una pedina importante, ma ha uno stipendio molto elevato”.

Il Manchester City ha presentato ai campani una offerta di 95 milioni di euro per Kalidou Koulibaly. Si tratta di una cifra importante anche per un campione come lui. De Laurentiis dovrà decidere se resistere alla tentazione di cederlo o se farlo partire investendo questo incasso negli altri affari di calciomercato in entrata.