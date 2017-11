ROMA – Napoli-Juventus e Roma-Spal, perché di venerdì. E Sky anticipa Gomorra on demand. La serie A anticipa la sua quindicesima al venerdì (1° dicembre) con due appuntamenti di alta classifica, Roma-Spal alle 18 e a seguire lo scontro al vertice Napoli-Juventus (20 e 45). Roma, Napoli e Juventus saranno poi impegnate nell’ultima partita del girone eliminatorio di Champions League. Roma e Juventus giocheranno il martedì 5 dicembre (rispettivamente con il Qarabag e l’Olympiacos di Atene), il Napoli mercoledì 6 dicembre contro il Feyenoord.

Proprio gli appuntamenti di Roma e Juventus in Champions al martedì sono all’origine dell’anticipo di campionato al venerdì. In sede di definizione del calendario di serie A, la Lega Calcio aveva stabilito dei criteri: a partire dai Play-Off della UEFA Champions League, in caso di disputa degli incontri europei il martedì successivo, le società interessate potranno ottenere l’anticipo delle proprie gare di Campionato al venerdì o, se l’anticipo al venerdì non fosse consentito dal calendario della settimana precedente, al sabato.

A parziale deroga di quanto sopra, a partire dagli incontri degli ottavi di finale della UEFA Champions League, le società interessate potranno ottenere l’anticipo delle proprie gare di Campionato al venerdì, sempre che ciò sia consentito dal calendario della settimana precedente, anche in caso di disputa degli incontri europei il mercoledì successivo.

A proposito di appuntamenti concomitanti, venerdì su Sky (che ha l’esclusiva del campionato di serie A) è in programmazione anche l’attesa doppia puntata della serie tv Gomorra (la 5° e la 6°). La soluzione per permettere ai tifosi di Napoli e Juve di non dover fare scelte dolorose l’ha annunciata lo stesso ormai popolarissimo Genny Savastano (l’attore Salvatore Esposito).