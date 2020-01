Blitz dice

Lotito genialata più che stramberia. Magari non riesce, ma se riesce…Cosa? Colpire l’ultrà nel lato debole, il portafoglio. Lotito chiede risarcimento in euro freschi a chi fa danno patrimoniale alla Lazio. Secondo legge può perfino farcela a mettere mani nelle tasche ultrà, se questi non è o non veste da nullatenente.