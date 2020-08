Nervi a fior di pelle nel finale di Napoli-Lazio. Gattuso si è scagliato contro un membro della panchina della Lazio che lo avrebbe definito un terrone.

Al termine della gara, il tecnico del Napoli ha fornito la seguente spiegazione ai microfoni di Sky Sport.

“E’ stata una partita vera. In tutti i sensi. In Italia non esistono più partite finte, giocano tutti con il coltello tra i denti.

Cosa è successo? Avrei meritato l’espulsione. Ho sentito qualcosa che non mi è piaciuto e ho reagito male a mia volta. Non avrei dovuto farlo per questo ti dico che avrei meritato l’espulsione.

Ma sono cose che succedono nel calcio, niente di particolare. Adesso la nostra testa è solamente al Barcellona. Cercheremo l’impresa”.