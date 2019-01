Napoli-Lazio streaming-diretta tv, dove vedere la partita: orario-data

NAPOLI – Napoli-Lazio, partita valida come posticipo della domenica della ventesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport domenica 20 gennaio 2019 alle ore 20.30. La partita Napoli-Lazio verrà trasmessa anche in diretta streaming su SkyGo.

