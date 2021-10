Napoli-Legia Varsavia, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming

Napoli-Legia Varsavia, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming. Il Napoli di Luciano Spalletti, straripante in campionato, ha raccolto solo un punto nelle prime due giornate di Europa League. Nella terza partita del girone cerca la prima vittoria. L’avversario è il Legia Varsavia, a punteggio pieno e prima nel girone. La partita si gioca il 21 ottobre alle 21. Napoli-Legia Varsavia dove vederla.

Dove vedere Napoli-Legia Varsavia in tv e in streaming

La partita di Europa League Napoli-Legia Varsavia, con fischio d’inizio alle 21, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn.

Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere la partita del Napoli con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. La partita verrà trasmessa in chiaro su TV8.

Napoli-Legia Varsavia, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Zanoli; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Petagna, Insigne.

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli.