Napoli-Liverpool, dove vedere la partita di Champions League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Inizia la Champions League per il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei nella prima giornata del girone affrontano il Liverpool. Il Napoli, dopo la convincente vittoria in casa della Lazio, arriva a giocarsi una partita tanto affascinante quanto complicata, quella contro il Liverpool di Jurgen Klopp, provando a strappare punti fondamentali per la qualificazione in un girone che non permette troppi passi falsi. Nel girone A del Napoli, oltre al Liverpool, ci sono anche l’Ajax e i Rangers. Napoli-Liverpool dove vederla.

Napoli-Liverpool, orario e dove vederla in diretta streaming

Nella prima giornata di Champions, il Napoli di Spalletti affronta il Liverpool che, nonostante alcuni passi falsi in campionato, resta la favorita del girone. La partita si gioca al Diego Armando Maradona di Napoli, fischio d’inizio alle 21. La partita è in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video per gli abbonati.

L’app è disponibile anche su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Apple Tv, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Lo streaming di Napoli-Liverpool sarà disponibile su smartphone e tablet sempre grazie all’applicazione di Amazon Prime Video, raggiungibile anche da pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale.

Napoli-Liverpool: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Luis Diaz.