NAPOLI – FORMAZIONI UFFICIALI di Napoli-Liverpool di Champions League.

NAPOLI (3-5-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Hamsik, Mario Rui; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

TV: RAI1, SKY.

We are back at it in the Champions. We are facing one of the best in Europe but we are looking for a victory and will not make it easy for them. We have trust in the players and our fans. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/RvOCbzX7hZ

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 2 ottobre 2018