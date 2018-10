NAPOLI, STADIO SAN PAOLO – Napoli-Liverpool 0-0. Partita valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI di Napoli-Liverpool

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

TV: RAI1, SKY.

Gli highlights di Napoli-Liverpool 0-0

Pranzo Uefa a Villa D’Angelo con gli amici del Liverpool #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/KbiOEAc5wP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 3 ottobre 2018

