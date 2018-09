Napoli Liverpool streaming e in diretta tv, dove vederla. Napoli – Liverpool si sfideranno mercoledì 3 ottobre alle ore 21:00 per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Napoli – Liverpool, Gruppo C, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in chiaro sulla Rai. La partita si potrà assistere anche il live streaming, solo per gli abbonati Sky, su SkyGo, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili come tablet e smartphone, e il live streaming gratis su RaiPlay.

Precedenti

Le squadre si sono affrontate solo due volte, nella fase a gironi di UEFA Europa League 2010-2011. Dopo uno 0-0 a Napoli, Ezequiel Lavezzi ha portato gli azzurri in vantaggio ad Anfield, ma la tripletta di Steven Gerrard negli ultimi 15 minuti ha assicurato i tre punti al Liverpool. I Reds hanno poi vinto il girone davanti al Napoli. Mentre i partenopei sono usciti ai sedicesimi, il Liverpool ha perso agli ottavi.

Curiosità e incroci

Il Napoli è l’ottava squadra guidata da Carlo Ancelotti in Champions League dopo Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris, Real Madrid e Bayern. Il tecnico emiliano prolunga così il suo record.

Mohamed Salah ha giocato in Italia con la Fiorentina (2015) e la Roma (2015-17). A ottobre 2016 ha segnato nella gara vinta dalla Roma per 3-1 al San Paolo.

Ex compagni di squadra: Kalidou Koulibaly e Sadio Mané (Metz 2011-2012); Dries Mertens e Georginio Wijnaldum (Psv Eindhoven 2011-2013); José Callejon, Raul Albiol e Fabinho (Real Madrid 2012-2013).

Il calendario del Napoli in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Martedì 18 settembre ore 21.00 – Stella Rossa-Napoli 0-0;

Seconda giornata, Mercoledì 3 ottobre ore 21.00 – Napoli-Liverpool;

Terza giornata, Mercoledì 24 ottobre ore 21.00 – Psg-Napoli;

Quarta giornata, Martedì 6 novembre ore 21.00 – Napoli-Psg;

Quinta giornata, Mercoledì 28 novembre ore 21.00 – Napoli-Stella Rossa;

Sesta giornata, Martedì 11 dicembre ore 21.00 – Liverpool-Napoli.

Sarà solamente Napoli-Liverpool la gara degli azzurri trasmessa in chiaro sulla Rai, oltre che su Sky, nella fase a gironi della Champions League.