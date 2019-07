ROMA – Un grande Napoli ha battuto con un netto 3-0 i campioni d’Europa del Liverpool anche se orfano delle stelle Alisson, Salah, Mané e Firminio. Nell’amichevole di Edimburgo in gol Insigne, Milik e Younes.

Insigne è il grande protagonista dell’incontro: sua la rete che sblocca il match al 17 minuto del primo tempo, suo al 28′ l’assist per Milik, suo lo spunto che ha propiziato la rete di Younes a inizio ripresa. Tra i nuovi da sottolineare la buona prova di Di Lorenzo, bene anche Manolas che ha fatto coppia con Maksimovic: il greco è stato sostituito dopo l’intervallo dopo che qualche minuto prima ha richiesto l’intervento dei medici azzurri per un colpo alla caviglia. Nel finale di gara si è messo in mostra anche Meret, inoperoso nei minuti precedenti.

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold (73′ Hoever), Matip (61′ Lovren), Van Dijk (78′ Van den Berg), Robertson (73′ Gomez); Fabinho (78′ Duncan), Henderson (61′ Lallana), Milner (78′ Elliot); Oxlade-Chamberlain (61′ Wilson), Origi (61′ Brewster), Wijnaldum (78′ Lewis). Allenatore: Klopp.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo (60′ Hysaj), Maksimovic (60′ Luperto), Manolas (46′ Chiriches), Mario Rui (46′ Ghoulam); Callejon, Zielinski; Verdi (60′ Gaetano), Mertens (46′ Younes), Insigne; Milik (73′ Tutino). Allenatore: Ancelotti.