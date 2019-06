Napoli, Manolas ha firmato: guadagnerà 4 milioni a stagione

NAPOLI – Alla fine è arrivata la fumata bianca, Kostas Manolas è un nuovo calciatore del Napoli. L’accordo con la Roma era già stato raggiunto da tempo, mancava quello con l’agente del greco Mino Raiola che è arrivato qualche minuto fa. Il greco andrà a guadagnare 4 milioni netti a stagione.

Da un punto di vista formale, Manolas verrà acquistato dal Napoli attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 36 milioni totali, 33,3 andranno alla Roma e 2,7 al giocatore, ma in realtà De Laurentiis lo prenderà a 16 milioni di euro inserendo nella trattativa il cartellino di Amadou Diawara che passerà alla Roma per 20 milioni di euro.

Ripeto, da un punto di vista formale sono due operazione separate ma di fatto Manolas è costato al Napoli 16 milioni di euro più il cartellino di Diawara. Questo non è l’unico acquisto del Napoli nel corso di questa finestra di calciomercato perché i campani ufficializzeranno presto l’arrivo di James Rodriguez dal Real Madrid.

Dal canto suo, la Roma ha appena preso Spinazzola grazie ad uno scambio di mercato con la Juventus. I giallorossi hanno versato dieci milioni di euro nelle casse dei bianconeri aggiungendo anche Luca Pellegrini come contropartita tecnica.

La Roma ha fatto anche passi in avanti per Nicolò Barella del Cagliari. Al momento, i giallorossi sono in vantaggio sull’Inter per il fuoriclasse dei sardi. La Roma ha offerto al Cagliari 35 milioni di euro più il cartellino dell’ex attaccante della Sampdoria Defrel.

I sardi preferiscono questa offerta a quella presentata dai nerazzurri e al momento l’Inter non è intenzionato ad alzare la sua offerta. I nerazzurri puntano forte sull’accordo che hanno raggiunto con l’agente del calciatore.

La trattativa è ancora aperta ad ogni soluzione ma al momento la Roma è in vantaggio sull’Inter. I nerazzurri vogliono Barella dopo aver già acquistato Sensi dal Sassuolo.