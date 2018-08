Napoli-Milan 0-1 highlights, Bonaventura gol su assist di Borini

NAPOLI, STADIO SAN PAOLO – Serie A, anticipo serale della seconda giornata. Napoli-Milan 0-1, gol: Giacomo Bonaventura 15′ [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Ancelotti e Higuain contro il loro passato. Ancelotti sfida il club che lo ha portato al primo trionfo Champions della sua carriera da allenatore, Higuain la squadra che lo ha reso famoso in Italia. Per il resto, partirà dalla panchina Pepe Reina, portiere che lo scorso anno difendeva i pali del Napoli. Ancelotti ha bocciato Karnezis, al suo posto tra i pali del Napoli il colombiano Ospina. Il Milan è all’esordio stagionale in campo, ha saltato la partita contro il Genoa per il drammatico crollo del ponte Morandi, il Napoli vuole vincere la sua seconda partita consecutiva dopo il trionfo di Roma contro la Lazio.

Milan in vantaggio alla prima sortita offensiva. Suso ha lanciato Borini, l’ex attaccante di Roma e Liverpool ha crossato di testa, e Bonaventura ha insaccato con una conclusione acrobatica con il destro.

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp.: Marfella, Karnezis, Malcuit, Verdi, Ounas, Luperto, Mertens, Maksimovic, Chiriches, Rog, Diawara. All. Ancelotti.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Mauri, Castillejo, Bakayoko, Bertolacci, Abate, Caldara, Simic, Cutrone, Halilovic, Laxalt. All. Gattuso.