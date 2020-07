Napoli scatenato: fatta per Osimhen (cifre e stipendio), quasi per Under (foto Ansa)

Napoli scatenato sul calciomercato, è tutto fatto per Osimhen e sarebbe in dirittura d’arrivo anche la trattativa per Under della Roma.

E’ totale l’accordo tra il Napoli e Osimhen. Il calciatore, che ha già parlato con Gattuso e con i dirigenti della società campana, guadagnerà 2.5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.

Al Lille andranno invece 60 milioni di euro o 45 più il cartellino di Ounas, calciatore che è molto stimato in Francia.

Ben avviata anche la trattativa per il trasferimento di Cengiz Under in Campania. Il Napoli ha già raggiunto un accordo con il calciatore, che ha accettato uno stipendio da tre milioni di euro a stagione, ma manca quello con la Roma.

Le partite sono comunque molto vicine. La Roma chiede 35 milioni di euro, il Napoli ne offre 25 più 6 legati a bonus facilmente raggiungibili.

La fumata bianca dovrebbe arrivare a margine dello scontro diretto per l’Europa League tra le due squadre che è in programma per il prossimo turno di campionato.

La Roma avrebbe deciso di vendere Under perché deve rientrare in fretta dell’enorme debito che ha contratto nelle precedenti finestre di calciomercato. Under non è l’unico calciatore in partenza, la Roma deve venderne molti di più, soprattutto senza qualificazione alla prossima Champions League.