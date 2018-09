Napoli-Parma streaming e diretta tv, dove vederla: orario e data

NAPOLI – La gara tra Napoli e Parma si giocherà mercoledì 26 settembre alle ore 21.00, allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli.

DOVE VEDERE NAPOLI-PARMA IN TV E STREAMING

Napoli-Parma sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sulla piattaforma Sky, sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite e 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite); sarà possibile vedere la gara anche in diretta streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, B. Alves, Gobbi; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Ciciretti.

