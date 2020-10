“Napoli a meno un grado. Tempo pazzo al Sud oggi”. Questa l’ironia social di uno degli sponsor della Juventus sul Napoli penalizzato.

Napoli penalizzato di un punto e sconfitto a tavolino 3-0 per non essersi presentato a Torino alla sfida contro la Juventus. Il giudice sportivo ha deciso così. L’Asl campana che ha impedito ai calciatori del Napoli di partire causa coronavirus non è bastata come spiegazione. Ora se ne occuperà la giustizia ordinaria.

Ma intanto il giudice sportivo ha deciso e sono partiti come spesso accade in questi casi gli sfottò sui social. Uno in particolare ha fatto innervosire i tifosi della Juventus. Proprio perché arrivato da uno dei partner commerciali della Juventus.

Sull’account ufficiale Twitter del partner bianconero è infatti apparso un post particolare: “Napoli -1°, tempo pazzo al sud, oggi”, scritto in inglese e con sullo sfondo il Golfo di Napoli su filtro azzurro. Tanto è bastato per creare una serie di risposte più che piccate da parte dei tifosi partenopei.

Pippo Baudo e lo stile Juve

“Non sottoscrivo affatto questa vittoria, non mi piace. Le vittorie vanno conquistate sul campo di gioco e giocando. Non è giusto che la Juve vinca a tavolino, non è nello stile Juventus”.

A dirlo all’Adnkronos è Pippo Baudo che, da storico tifoso juventino, commenta così la decisione del giudice sportivo della Serie A di assegnare la vittoria 3-0 a tavolino alla Juve per la partita non giocata contro il Napoli il 4 ottobre, infliggendo al Napoli una penalizzazione in classifica di un punto per non aver rispettato il regolamento. “Il Napoli ha fatto opposizione, e spero che venga accettata -aggiunge Baudo- Perché vincere così non va bene, non fa contenti”. (Fonti Twitter e Adnkronos).