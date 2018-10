NAPOLI – La sosta per le partite delle Nazionali non significa vacanza per i dirigenti del Napoli. L’entourage partenopeo ha allacciato i contatti con gli agenti di Piatek e Dolberg per garantire a Carlo Ancelotti un ulteriore attaccante in un reparto già fortissimo. Eppure serve uno tra Piatek e Dolberg per dare un ricambio a Milik.

Ancelotti non considera Mertens un centravanti, lo vede più utile come esterno d’attacco o trequartista. E Insigne come falso nove è solamente una carta da utilizzare in caso di emergenza o in alcuni tipi di partite come quella contro il Liverpool. In questo momento non esiste un favorito perché sia Piatek che Dolberg sono due centravanti molto promettenti che vantano una lunga lista di estimatori.

Ancelotti preferirebbe Piatek perché già conosce il campionato italiano ma il polacco è corteggiato seriamente anche dalla Juventus e dal Bayern Monaco e non sarà facile vincere un ‘ asta con questi altri due club. Preziosi vuole guadagnare il più possibile e non guarderà in faccia nessuno.

Il prezzo del cartellino del polacco sarebbe già superiore ai quaranta milioni di euro ed è destinato a crescere da qui a gennaio (prima finestra di mercato utile). Ma il Napoli non ha bisogno di rinforzi solamente in attacco.

Per la difesa, ma anche per il centrocampo, piace Manuel Lazzari della Spal. E’ un calciatore davvero duttile perché può giocare come terzino o come centrocampista esterno.

E’ bravo in fase difensiva ma sa anche spingere e per questa ragione Mancini lo ha già fatto debuttare in Nazionale. Lazzari interessa anche alla Roma e all’Inter ma il Napoli si è mosso prima degli altri e in questo momento è il favorito per il suo acquisto.