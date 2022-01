Napoli, positivo Malcuit. Spalletti in emergenza in vista della partita con la Juventus (foto Ansa)

Il calciatore del Napoli Kevin Malcuit è risultato positivo al Covid. “In seguito ai controlli per fine quarantena – il tweet della società azzurra – Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Entrambi i calciatori sono regolarmente vaccinati”.

L’emergenza in casa Napoli

E’ davvero in emergenza il Napoli in vista della partita contro la Juventus del 6 gennaio.

Gli indisponibili saranno ben otto: Anguissa (Coppa d’Africa), Elmas (Covid), Koulibaly (Coppa d’Africa), Lozano (Covid), Malcuit (Covid), Osimhen (Covid), Ounas (Coppa d’Africa), Mario Rui (squalificato).

Spalletti quindi in queste ore sarà indaffarato a organizzare la formazione. Formazione che al momento potrebbe suonare più o meno così: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. In panchina: Meret, Marfella, Zanoli, Fabian Ruiz, Petagna.

La situazione in casa Juventus

Tante assenza anche per i bianconeri. Per il 6 infatti non ci saranno Chiellini, positivo al Covid, Arthur, Danilo e Pinsoglio. In dubbio anche Leonardo Bonucci che ha lamentato un affaticamento alla coscia sinistra. Toccherà quindi con tutta probabilità a Rugani e De Ligt giocherà al centro della difesa.