NAPOLI, STADIO SAN PAOLO – Gigi Buffon è atteso da una serata non facile. Sono bastati i suoi primi interventi per capire che concluderà la serata “stordito”. Il San Paolo lo ha subissato di fischi. I tifosi del Napoli non gli hanno perdonato il suo lungo passato tra le fila dei “nemici” della Juventus.

La posta in palio è altissima perché, in caso di vittoria, il Napoli ipotecherebbe il passaggio del turno in Champions League.

La reazione social ai fischi dei tifosi napoletani a Buffon

I capolecani fischiano #Buffon.

Eh niente fa già ridere così.#NapoliPSG — Gabriel (@EndlessMambre) 6 novembre 2018

Buffon le pauvre il va prendre tarif ce soir niveau sifflet. #NAPPSG — Karim 🇫🇷⭐⭐ (@Memento_Diemm) 6 novembre 2018

Sarei felicissimo di un Autogoal di Buffon! #NAPPSG — Umberto D’Ambrosio (@umbertom57) 6 novembre 2018

Quanto mi fa strano Buffon — Ishikawa Goemon (@Solari_09) 6 novembre 2018

Che tristezza e imbarazzo i fischi per Buffon, al di là del tifo… #NapoliPSG — RobyTheBad (@ForYouRoby) 6 novembre 2018

I fischi a #Buffon, monumento del calcio italiano, sono di uno squallore unico. Alla faccia della supposta sportività. #NapoliPsg — Giampaolo Latella (@g_latella) 6 novembre 2018

Forza Napoli e n’tu culo a Buffon! Spessatamente! — Guardando SSC Napoli vs Paris Saint-Germain — Mauro Agus (@mauroagusgroup) 6 novembre 2018