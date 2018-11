ROMA – A due partite dalla fine il Napoli è in corsa per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Con il pareggio ottenuto al San Paolo contro il Psg, gli azzurri guidati da Ancelotti sono primi nel gruppo C, a pari merito con il Liverpool (6 punti). I francesi sono a 5 mentre la sorpresa Stella Rossa è a 4. Insomma, un girone che fino all’ultimo terrà i tifosi in apnea.

Nella penultima giornata della fase a gironi, 28 novembre, il Napoli sarà impegnato in casa contro i serbi e con una vittoria potrà, forse, festeggiare la qualificazione agli ottavi. Quel forse potrà esser cancellato dal risultato di Psg-Liverpool. Se quella sera il Liverpool dovesse uscire dal Parco dei Principi con un risultato positivo, Ancelotti e i suoi ragazzi, vincendo contro la Stella Rossa, potrebbero festeggiare il passaggio del turno. Altrimenti la qualificazione il Napoli se la dovrà sudare ad Anfield Road, contro il Liverpool, nell’ultima partita del Gruppo (11 dicembre).

In ogni modo, in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, vale l’articolo 17 del regolamento Uefa. Il regolamento prevede che in caso di pari merito le posizioni nei gironi siano ordinate secondo punti ottenuti, miglior differenza reti negli scontri diretti, maggior numero di gol segnati negli scontri diretti e maggior numero di gol segnati in trasferta (sempre negli scontri diretti). Se questi criteri non dovessero bastare, l’ordine verrebbe stabilito dalla miglior differenza reti o dal maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone.

Queste le partite del gruppo C:

Stella Rossa-Napoli 0-0

Liverpool-Psg 3-2

Napoli-Liverpool 1-0

Psg-Stella Rossa 6-1

Psg-Napoli 2-2

Liverpool-Stella Rossa 4-0

Napoli-Psg 1-1

Stella Rossa-Liverpool 2-0

Napoli-Stella Rossa

Psg-Liverpool

Liverpool-Napoli

Stella Rossa-Psg