NAPOLI, STADIO SAN PAOLO – Napoli-Roma 0-1, gol: Stephan El Shaarawy. Partita valida come posticipo della decima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

54′ – Dzeko ammonito per simulazione. L’attaccante della Roma ha dribblato Ospina ed è andato a terra. L’arbitro non ha assegnato il rigore alla Roma e ha ammonito il centravanti bosniaco.

45′ – Fine primo tempo, Roma in vantaggio di un gol a Napoli. Gara ricca di emozioni e che promette spettacolo anche in vista della ripresa.

41′ – Fuori Daniele De Rossi per infortunio. Al suo posto entra in campo Bryan Cristante, ex calciatore dell’Atalanta.

34′ – Roma sfiora il raddoppio. Under lancia Dzeko, l’attaccante bosniaco dribbla Ospina ma non riesce a calciare subito. Dopo tenta la rete da posizione defilata e Albiol gli nega la gioia del gol con un salvataggio sulla linea miracoloso.

13′ Gol Roma. Giallorossi in rete al termine di un’azione spettacolare. Cross di Under, sponda di Dzeko e rete di precisione di Stephan El Shaarawy.

7′ Fabian Ruiz supera in dribbling due avversari e serve un assist eccezionale a Insigne che tira a botta sicura ma Manolas ha deviato la sfera in calcio d’angolo.

3′ – Grande azione di Lorenzo Pellegrini sull’out di sinistra. Bello il passaggio per Dzeko che però non riesce a stoppare bene la palla e permette a Ospina di bloccare senza alcun problema.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Milik. All: Carlo Ancelotti.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All: Di Francesco.

