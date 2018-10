Napoli-Roma streaming e diretta tv, dove vederla (Serie A)

NAPOLI – Napoli-Roma sarà il big match del turno di Serie A. Il Napoli deve vincere per tenere il passo scudetto della Juventus che è già distante 4 punti, la Roma è obbligata al successo per rientrare nella corsa alla Champions League. Le due squadre sono reduci da un ottimo turno di Champions League. La Roma ha asfaltato il Cska Mosca, il Napoli ha sfiorato il successo sul campo del Psg dove è stato ripreso solamente al 93′.

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA IN TV E STREAMING. Il Derby del Sole Napoli-Roma sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky sul canale 251, su Sky Sport Serie A, sia sul satellite (202) sia sul digitale terrestre (373), e sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Gli ultimi aggiornamenti “social” sulla partita da Twitter

Visite de Naples en attendant le match de dimanche #naples #NapoliRoma pic.twitter.com/Mr8dk3C0Zw — Martin Fabien (@MartinFabien1) 25 ottobre 2018

#NapoliRoma, i precedenti: gli azzurri non vincono a Fuorigrotta contro i giallorossi da 4 annihttps://t.co/1Mbc3PXTaq — CalcioNapoli1926.it (@cn1926it) 25 ottobre 2018