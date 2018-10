NAPOLI – Il mancato collegamento tra la cabina Var e l’arbitro Massa ha impedito il puntuale inizio di Napoli-Roma, posticipo domenicale della 10ma giornata di campionato. la partita è poi iniziata senza l’ausilio momentaneo della var.

L’arbitro Massa ha dapprima atteso i ripristino regolare dei collegamenti e infine, dopo aver informato sul campo le due squadre, ha dato inizio alla gara. La notizia è stata comunicata attraverso gli altoparlanti ai tifosi presenti sugli spalti i quali hanno accompagnato la notizia con una sonora bordata di fischi.

Dopo undici minuti, sul risultato di zero a zero, un altro annuncio degli altoparlanti ha comunicato al pubblico il ripristino del var. Pochi secondi dopo, la Roma ha sbloccato la partita con un gol di El Shaarawy.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.