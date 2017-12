Napoli-Sampdoria 3-2 highlights, pagelle. Ramirez-Allan-Quagliarella-Insigne-Hamsik video gol

NAPOLI – Napoli-Sampdoria 3-2. Napoli batte Sampdoria 3-2.

Le pagelle della partita

Napoli batte Sampdoria 3-2 (3-2). NAPOLI (4-3-3): Reina 5, Hysaj 5, Albiol 5.5, Koulibaly 7, Mario Rui 5.5, Allan 7, Jorginho 5 (10′ st Diawara 6), Hamsik 6.5 (24′ st Zielinski 6), Callejon 6.5, Mertens 6.5, Insigne 7 (34′ st Maggio sv). (Rafael, 22 Sepe, 21 Chiriches, 19 Maksimovic, 99 Scharf, 30 Rog, 37 Ounas, 98 Leandrinho, 15 Giaccherini). All.: Sarri 6.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano 5.5, Bereszynski 5.5, Silvestre 5.5, Ferrari 5.5, Strinic 6.5 (38′ st Zapata sv), Barreto 5.5 (26′ st Verre), Torreira 6.5, Praet 6, Ramirez 7, Quagliarella 6.5 (29′ st Kownacki sv) , Caprari 6. (1 Puggioni, 92 Tozzo, 3 Andersen, 7 Sala, 29 Murru, 19 Regini, 28 Capezzi, 10 Djuricic). All.: Giampaolo 6. Arbitro: Massa di Imperia 6.5. Reti: nel pt 2′ Ramirez, 15′ Allan, 26′ Quagliarella (rig), 32′ Insigne, 38′ Hamsik. Angoli: 2-2. Recupero: 1′ e 3′. Var: 1. Spettatori: 45 mila.

***I GOL -2′ pt: un calcio di punizione da 30 metri di Ramirez si infila sotto l’incrocio dei pali alla destra di Reina. -15′ pt: traversone di Mertens per Callejon che è solo davanti a Viviano. Il portiere respinge la conclusione e Allan, che ha seguito l’azione, insacca a porta vuota.

-26′ pt: fallo di Hysaj su Ramirez appena entrato in area. Quagliarella trasforma il rigore con un tiro forte e centrale. -32′ Mertens serve Insigne spostato sulla sinistra in area di rigore. La conclusione dell’attaccante napoletano si infila in porta passando tra Viviano ed il palo.

38′ pt: penetrazione in area di Allan che evita un nugolo di avversari e cede la palla a Mertens. Il belga serve Hamsik che è appostato davanti alla porta e che devia il pallone in fondo alla rete.

Highlights:

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal

Classifica marcatori del campionato di calcio di Serie A dopo la 17/a giornata

– 17 reti: Icardi (4 rigori-Inter). – 16 reti: Immobile (6-Lazio). – 12 reti: Dybala (1-Juventus). – 10 reti: Mertens (3-Napoli). – 9 reti: Higuain (1-Juventus); Quagliarella (2-Sampdoria). – 8 reti: Dzeko (Roma). – 7 reti: Perisic (Inter).

– 6 reti: Ilicic (1- Atalanta); Inglese (1-Chievo); Callejon (Napoli); D. Zapata (Sampdoria); Thereau (3-Udinese/Fiorentina). – 5 reti:Insigne (Napoli) Cristante (Atalanta); Verdi (Bologna); Joao Pedro (1-Cagliari); Simeone (Fiorentina); Luis Alberto e Milinkovic-Savic (Lazio); Suso (Milan); Iago Falque (Torino); Lasagna (Udinese).

– 4 reti: Budimir (Crotone); Chiesa (Fiorentina); Mandzukic (Juventus); Kalinic (Milan); Zielinski e ; El Shaarawy (Roma); Paloschi (Spal); Belotti (Torino); De Paul (1) e Barak (Udinese); Pazzini (4-Verona).

– 3 reti: Caldara, Gomez (2) (Atalanta); Okwonkwo (Bologna); Pavoletti (Cagliari); Babacar (2), Bennasi e Veretout (Fiorentina); Brozovic e Skriniar (Inter); Pjanic, Cuadrado, Khedira (Juventus); Bastos, De Vrij, Parolo (Lazio); Bonaventura (Milan); Koulibaly (Napoli); Perotti (2-Roma); Caprari, Linetty e Torreira (Sampdoria); Matri (1), Politano (Sassuolo); Antenucci (1-Spal); Ljajic (Torino); Jankto (Udinese).

– 2 reti: Cornelius, Freuler, Kurtic e Petagna (Atalanta); Ciciretti (Benevento); Destro, Donsah e Palacio (Bologna); Barella, Faragò e Pavoletti, (Cagliari); Birsa, Castro e Hetemaj (Chievo); Trotta (1), Rohden (Crotone); Galabinov (1), Pellegri, Rigoni e Taarabt (Genoa); Bernardeschi (Juventus); Marusic (Lazio); Cutrone, Kessiè (1) e Romagnoli (Milan); Allan, Ghoulam, Jorginho (1) (Napoli); Gerson, Nainggolan e Kolarov (Roma); Ferrari e Kownacki (Sampdoria); Floccari, Viviani e Rizzo (Spal); Baselli, N’Koulou e Obi (Torino); Maxi Lopez (Udinese); Caceres, Cerci (1), Kean, Verde e B.Zuculini (Verona).

– 1 rete: A. Masiello (Atalanta); Armenteros, Brignoli, D’Alessandro, Iemmello (1), Lazar e Puscas (Benevento); Di Francesco, Mbaye, Poli (Bologna); Cacciatore, Ceppitelli, Farias e Sau (Cagliari); Bastien, Pelissier, Pucciarelli e Stepinski (Chievo); Mandragora, Martella, Simy e Tumminello (Crotone); Astori, Badelj, Gil Dias, Pezzella (Fiorentina).

Bertolacci, Izzo, Lapadula, Laxalt e Pandev (Genoa); Borja Valero, D’Ambrosio, Eder e Vecino (Inter); Alex Sandro, Benatia, De Sciglio, Douglas Costa, Matuidi e Rugani (Juventus); Caicedo, Lulic e Nani (Lazio); Calhanoglu, Montolivo e Rodriguez (1-Milan); Hamsik, Milik e Rog (Napoli); Fazio, Pellegrini, Strootman, Florenzi, Manolas (Roma); Ramirez e Alvarez (Sampdoria); Berardi (1), Falcinelli, Goldaniga, Peluso e Sensi (Sassuolo); Borriello, Lazzari, Schiattarella (Spal); Berenguer, Edera, Rincon e De Silvestri, (Torino); Danilo, Fofana, Nuytinck, Samir, Stryger (Udinese); Bessa, Caracciolo, Perica e Romulo (Verona).

– 2 autoreti: Cesar (Chievo). – 1 autorete: Lucioni e Venuti (Benevento); Hetemaj (Chievo); Zukanovic (Genoa); Handanovic (Inter); Pjanic (Juventus); Lulic (Lazio); Acerbi (Sassuolo); Cremonesi e Salamon (Spal); Hallfredsson e Samir (Udinese); Souprayen (Verona).