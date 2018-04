TORINO – Dopo la vittoria del Napoli sul campo della Juventus, Maurizio Sarri ha spiegato così il dito medio rivolto nei confronti di alcuni tifosi bianconeri.

“Non mi permetterei mai di offendere i tifosi della Juventus. Non ho problemi con i tifosi della Juventus, ci ho anche scherzato in hotel prima della partita. La mia reazione era riferita a chi ci ha sputato e insultato al nostro arrivo allo Stadium. Se avessi potuto, sarei sceso in strada. Perché io vengo dalla strada e sono abituato a difendermi”

Il tweet del Napoli