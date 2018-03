NAPOLI – Maurizio Sarri continua a far discutere per le sue dichiarazioni fuori dal terreno di gioco. Dopo la battuta infelice a Titti Improta, “Non ti mando a fare in c… solo perché sei una donna e sei carina”, avrebbe consigliato ai suoi calciatori di non seguire la partita tra la Juventus e l’Atalanta perché, a suo parere, i bianconeri vinceranno facilmente.

Le sue dichiarazioni su Juve-Atalanta

Il Mattino , nella sua edizione odierna, riporta anche il seguente virgolettato di Maurizio Sarri: “Non dobbiamo neppure vedere cosa fa la Juve oggi, spegnete la tv, tanto vince… Pensiamo a vincerle noi tutte e dieci, pensiamo ai 70 punti conquistati fino ad adesso, allo scontro diretto che ci attende tra poco più di un mese che è la grande opportunità per capovolgere tutto”

Gasperini: “L’Atalanta non si scanserà”