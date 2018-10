NAPOLI, STADIO SAN PAOLO – Napoli-Sassuolo 2-0, gol: Adam Ounas 3′, Lorenzo Insigne 71′. Posticipo del campionato italiano di calcio di Serie A.

Il Napoli non si ferma più. Dopo il successo contro i vice campioni d’Europa in carica del Liverpool, è arrivato quello contro il Sassuolo. Vittoria importante che consente al Napoli di consolidare il suo secondo posto e il suo ruolo di anti Juventus in chiave scudetto. I gol, due capolavori, sono stati siglati da Ounas e Insigne. Ottimo Ospina che ha realizzato due parate incredibili su Djuricic e Berardi. Il Sassuolo esce sconfitto, contro un avversario superiore, ma a testa alta.

Napoli-Sassuolo 2-0 gli highlights

Al 71′, Lorenzo Insigne segna un gol capolavoro. L’attaccante del Napoli si ferma e tiro a giro. Nulla da fare per Consigli. E’ arrivato un altro gol “alla Insigne”. In questo momento è l’attaccante italiano più in forma. Un patrimonio per la Nazionale di Roberto Mancini.

Al 66′, Berardi cerca il gol con un sinistro dalla distanza ma Ospina si supera e devia la sfera in calcio d’angolo. Grande prestazione del portiere del Napoli.

Al 63′, grande parata di Ospina su una conclusione a botta sicura di Djuricic. L’attaccante del Sassuolo ha provato a spiazzarlo ma il portiere colombiano ha tenuto bene la posizione.

Napoli in vantaggio al primo affondo. Al 3′, Ounas ha trasformato in oro un errato disimpegno difensivo del Sassuolo, ha superato un avversario con un pallonetto e ha battuto Consigli con un sinistro imprendibile.

Napoli-Sassuolo 2-0 tabellino e pagelle

Napoli (4-4-2): Ospina 7, Malcuit 6, Albiol 6, Koulibaly 6, Hysaj 6.5; Ounas 7, Rog 6, Diawara 6, Zielinski 6; Mertens 6.5, Verdi 6. Subentrati: Insigne 7.5, Allan 6.5 e Callejon 6. All.: Ancelotti 7.

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6, Marlon 5.5, Magnani 5.5, Ferrari 5.5; Lirola 5.5, Magnanelli 6, Locatelli 5.5, Rogerio 6; Djuricic 6, Boateng 6, Boga 5.5. Subentrati: Bourabia 5.5, Berardi 6 e Babacar 5.5. All.: De Zerbi 5.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.