Napoli-Sassuolo streaming e diretta tv, dove vedere Serie A: orario e data

NAPOLI, STADIO SAN PAOLO – La gara tra Napoli e Sassuolo si giocherà domenica 7 ottobre alle ore 18, allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli. DOVE VEDERE NAPOLI-SASSUOLO IN TV E STREAMING.

Napoli-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sulla piattaforma Sky, sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite e 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite) con telecronaca Gentile-Minotti.;sarà possibile vedere la gara anche in diretta streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Luperto; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Probabili formazioni, il Napoli dovrebbe giocare con Insigne e Mertens in attacco. Il Sassuolo dovrebbe rispondere con il tridente composto da Berardi, Boateng e Di Francesco.

Serie A, ottava giornata del campionato italiano di calcio. Il programma completo con tutte le partite.

Giornata 8 05.10. 20:30 Torino Frosinone 06.10. 15:00 Cagliari Bologna 06.10. 18:00 Udinese Juventus 06.10. 20:30 Empoli Roma 07.10. 12:30 Genoa Parma 07.10. 15:00 Atalanta Sampdoria 07.10. 15:00 Lazio Fiorentina 07.10. 15:00 Milan Chievo 07.10. 18:00 Napoli Sassuolo 07.10. 20:30 Spal Inter

LEGGI ANCHE: Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A. Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A. I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Grande vittoria contro una grande squadra. Bravi ragazzi!!!💪👏 #ForzaNapoliSempre💙 pic.twitter.com/0sF2xCj0SA — Fabian Ruiz (@FabianRP52) 4 ottobre 2018

Sarà la undicesima sfida tra Napoli e @SassuoloUS in Serie A, la sesta al San Paolo in campionato ➡️ https://t.co/JFACkqeZH0#ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/2VyoxyfdCS — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 4 ottobre 2018