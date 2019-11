NAPOLI – Complice l’ammutinamento dei suoi calciatori, e la sosta del campionato, in casa Napoli si parla inevitabilmente di calciomercato in uscita. Riportiamo di seguito, le scadenze di contratto dei calciatori del Napoli.

Meret 2023, Ospina 2022, Karnezis 2021, Koulibaly: 2023, Manolas: 2024, Maksimovic: 2021, Tonelli: 2021, Luperto: 2023, Mertens e Callejon nel 2020, Zielinski, Milik, Hysaj, Llorente e Leandrinho nel 2021, Insigne, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui e Ciciretti nel 2022. Allan, Fabian Ruiz, Younes e Gaetano nel 2023. Lozano, Elmas e Di Lorenzo nel 2024.

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di fare mercato in uscita a gennaio ma a fine anno molti potrebbero cambiare maglia. A partire da Dries Mertens e José Maria Callejon, gli unici due calciatori del Napoli che sono in scadenza di contratto. In un primo momento, per loro si era parlato di un approdo in Cina (poi smentito da Hamsik), mentre è delle ultime ore la notizia di un interessamento dell’Inter per Mertens (calciatore che piace anche alla Roma). Mentre per Callejon, non va escluso un ritorno in Spagna.

I due attaccanti non sono gli unici calciatori che potrebbero lasciare il Napoli. Milik lo scorso anno è stato a lungo inserito in un possibile scambio di calciomercato con Mauro Icardi e continua ad interessare a molti club di Premier League. Lorenzo Insigne è ai ferri corti con il club ed è contestata aspramente dai tifosi, non è da escludere un suo approdo all’Inter o al Liverpool, due club che lo hanno sempre tenuto in grandissima considerazione.