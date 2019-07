NAPOLI – Mario Balotelli sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Napoli. L’ex attaccante di Inter e Milan ha voluto fare una scommessa con un barista locale: “La posta in palio è duemila euro. Vinci questi soldi se ti lanci in mare con il motorino”.

Il titolare del bar non ha esitato e davanti ad una folla da stadio ha portato a termine la bravata vincendo i soldi. Scene ai limiti della realtà che per fortuna non si vedono molte volte in giro.

Come scrive La Repubblica in un articolo a firma di Conchita Sannino, lo scooter, che era già destinato alla rottamazione, a quanto pare, giace sul fondo, a pochi metri dalle banchine di Mergellina. Pochi metri dagli aliscafi e dalla folla di turisti che si imbarca per le ‘perle’ del golfo, Capri e Ischia. Un ‘rifiuto’ speciale che si auspica venga al più presto recuperato, in danno dei responsabili.

Mario Balotelli è svincolato ed è in cerca di una nuova squadra. Il suo desiderio è quello di tornare a giocare in Italia. Super Mario è reduce da un’ottima seconda parte di stagione tra le fila del Marsiglia dove ha realizzato la bellezza di otto gol in quindici presenze. L’ex attaccante dell’Inter ha deciso di non continuare la sua esperienza in Francia dopo la separazione tra Rudi Garcia, tecnico che lo aveva voluto fortemente, ed il Marsiglia.

Balotelli ha nostalgia dell’Italia e vuole tornare a giocare nel nostro campionato per tornare in pianta stabile nella rosa della Nazionale Italiana di calcio. Mancini gli ha chiesto un comportamento esemplare fuori e dentro il campo. Balotelli lo starà a sentire? Staremo a vedere…

Il video pubblicato su YouTube dal canale “anteprima24 giornale online”. Il barista vince la scommessa gettandosi in mare con il motorino. Balotelli è di parola e lo paga.