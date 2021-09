Napoli-Spartak Mosca, dove vederla in diretta tv e in streaming: orario e probabili formazioni

Napoli-Spartak Mosca, dove vederla in diretta tv e in streaming: orario e probabili formazioni. Dopo il pareggio in trasferta contro il Leicester alla prima giornata, il Napoli di Spalletti cerca la prima vittoria in questa Europa League. L’avversario è lo Spartak Mosca. La partita si gioca domani 30 settembre alle 18:45. Napoli-Spartak Mosca dove vederla.

Dove vedere Napoli-Spartak Mosca in tv e in streaming

La partita di Europa league Napoli-Spartak Mosca, con fischio d’inizio alle 18:45, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn. Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere la partita del Napoli con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. La partita non verrà trasmessa in chiaro su TV8.

Napoli-Spartak Mosca, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zobnin, Ayrton Lucas; Larsson, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria.