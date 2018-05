NAPOLI – “Stagione 2018-19, a parametro zero sono gli arbitri l’affare vero”. Questo il testo di un grande striscione che i tifosi del Napoli hanno esposto all’esterno della curva B prima di Napoli-Torino, invitando ironicamente il presidente Aurelio De Laurentiis, anche con dei cori, a ‘comprare’ gli arbitri nel prossimo calciomercato.

La protesta, ingenerata dalle polemiche arbitrali delle scorse settimane, è stata inscenata davanti alla strada percorsa dall’autobus del Napoli per arrivare allo stadio San Paolo.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

App di Ladyblitz, gratis, clicca qui

Oltre allo striscione con la frase ironica, i tifosi hanno esposto anche un lungo telo con le sagome degli arbitri di serie A.

Ora capite che Firenze non avrebbe cambiato nulla ?!?!!!……… Potete chiedere a @ADeLaurentiis di comprare anche Ronaldo, ma finché non comprerà gli arbitri non servirà a nulla…….

— Mario Uppolo 1926 (@MARIOUPPOLO) 5 maggio 2018