NAPOLI – Gli effetti del Coronavirus sulla Champions League. Un tifoso cinese del Napoli è riuscito a comprare il biglietto per il big match di Champions League contro il Barcellona e si è recato con entusiasmo allo stadio. Ma una volta arrivato al San Paolo ha iniziato a sentirsi osservato per le ormai note vicende del Coronavirus.

Così, di sua spontanea volontà, si è alzato dal posto che occupa allo stadio e ha iniziato a gridare: “Tranquilli, non ho il Coronavirus. Potete stare tranquilli, non ho il Coronavirus…”. Il cinese è stato ripreso dagli altri tifosi presenti allo stadio ed il filmato è stato diffuso sui vari social network dove è diventato subito virale.

Napoli pareggia con il Barcellona, Maradona: “Messi dovrebbe andare a giocare in Campania”.

Dopo la partita, terminata sul risultato di uno a uno in virtù dei gol realizzati da Dries Mertens ed Antoine Griezmann, Maradona ha parlato della sfida del San Paolo tra il Napoli ed il Barcellona.

“Mi sarebbe piaciuto affrontare Messi, anche se arriva al San Paolo quando il San Paolo è in declino. Messi non ha vissuto quello che ho vissuto, questo è il mio vantaggio rispetto a Leo, ma può tranquillamente giocare a Napoli. Non sarebbe in grado di fare le cose che ho fatto io, ma vorrei che i napoletani avessero un Messi” (video YouTube).