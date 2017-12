Napoli-Udinese diretta, formazioni ufficiali in arrivo (Coppa Italia)

Napoli-Udinese alle 21.00.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Sepe; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Hysaj; Rog, Jorginho, Zielinski; Ounas, Mertens, Insigne.

UDINESE (3-5-2): Scuffet; Larsen, Danilo, Bochniewicz; Widmer, Behrami, Balic, Jankto, Pezzella; De Paul, Bajic.

Massimo Oddo è il tecnico del momento. Subentrato a Gigi Delneri dopo l’altalena di risultati che aveva avvicinato pericolosamente l’Udinese alla zona calda della classifica, ha rilanciato i friulani con un filotto di 4 successi consecutivi tra Coppa Italia, l’8-3 rifilato al Perugia, e campionato. L’ultimo, quello raccolto sabato in casa dell’Inter, ha riacceso di entusiasmo l’ambiente bianconero, caricando la squadra in vista del turno di domani di coppa Italia a Napoli. “L’entusiasmo rende tutto più facile. I ragazzi vogliono scendere in campo subito”, ha tastato il polso della squadra Oddo: “Non lo freno, basta che non si trasformi in euforia – ha aggiunto – allontaniamo i voli pindarici, dobbiamo concentrarci su un unico obiettivo: dare quello che abbiamo domenica dopo domenica, per ora rimaniamo con i piedi saldi per terra”. Eppure la speranza è quella di fare “un’altra prestazione importante”, perché Oddo e la sua truppa vanno a Napoli “per vincere, per passare il turno”. La squadra di Sarri ha segnato finora l’unica sconfitta del tecnico pescarese sulla panchina bianconera, all’esordio. Ma quella di domani “sarà una gara diversa. Presumo che anche il Napoli non metterà in campo la solita formazione, perché anche loro credo abbiano bisogno di far recuperare energie a qualcuno”. Così, in un’ottica di gestione delle tre gare in sette giorni, Oddo apre spazio al turn-over, dando una chance a chi finora ha giocato meno. Certo Scuffet tra i pali, Oddo annuncia la conferma di due dei tre difensori nel reparto arretrato decimato dalle assenze obbligate di Angella e Samir. In difesa potrebbe trovare spazio il giovane Bochniewicz. I dubbi più consistenti riguardano centrocampo, dove potrebbe rifiatare Fofana e qualcuno tra Barak e Jankto, oltre che in attacco con il possibile impiego dal primo minuto della coppia Perica-Maxi Lopez.

