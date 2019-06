Napoli vende Insigne e Allan per acquistare James Rodriguez

NAPOLI – Il mercato del Napoli entra nel vivo. L’ufficializzazione dell’arrivo di James Rodriguez dovrebbe arrivare nelle prossime ore ma adesso i campani devono pensare anche al mercato in uscita. De Laurentiis è molto attento al bilancio e non vuole fare mai il passo più lungo della gamba.

Carlo Ancelotti avrebbe dato il suo ok per le cessioni di Allan e Lorenzo Insigne. Il centrocampista brasiliano dovrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain con qualche mese di ritardo.

Lo scorso gennaio, il Napoli decise di non privarsi di lui perché non aveva un sostituto all’altezza della situazione ma adesso, con tutto il mercato davanti, la situazione cambia radicalmente.

Il Paris Saint Germain è pronto ad investire 65 milioni di euro per strappare al Napoli il centrocampista della Nazionale Brasiliana di calcio. Allan ha dato il suo assenso a questo trasferimento da moltissimo tempo.

L’altro calciatore sul mercato è Lorenzo Insigne. Nonostante le smentite di rito, sia la società che Mino Raiola, agente del calciatore, vogliono la sua cessione. Dove può andare Insigne? Andiamo ad analizzare gli scenari possibili partendo dal presupposto che il Napoli vuole ottenere più soldi possibili dalla sua cessione.

La società campana ha bisogno di soldi per poi finalizzare gli acquisti di Manolas dalla Roma e Lozano dal Psv. Lorenzo Insigne piace a Inter, Liverpool, Atletico Madrid e Manchester United.

Mino Raiola è un maestro nell’accontentare le parti per ottenere il massimo profitto possibile da questa operazione di mercato. L’obiettivo di Raiola e del Napoli è quello di scatenare un’asta. Il Napoli vuole incassare dai 70 milioni di euro in sù e Raiola vuole strappare l’ingaggio più alto possibile per Insigne per guadagnare una ricca percentuale da questo trasferimento.

Al momento, l’Atletico Madrid sarebbe favorito sulle altre perché ha appena ceduto Griezmann al Barcellona e ha la liquidità necessaria per completare questo acquisto.