NAPOLI – Zinedine Machach. Questo nome dirà poco ai tifosi delle altre squadre ma quelli del Napoli lo conoscono, già, benissimo.

Non tanto per le sue prestazioni in campo, è arrivato a gennaio e non ha mai giocato, ma per le sue intemperanze fuori dal campo.

Ieri, all’interno di Parco Matarazzo dove il calciatore vive, ha iniziato a suonare il clacson della sua macchina per far spostare un’auto.

Come scrive Il Messaggero, ripreso dal balcone da un vicino, l’ha insultato e poi, quando il condomino, noto medico napoletano, è sceso con altri vicini per convincerlo a cessare il baccano, l’ha aggredito procurandogli lesioni alla spalla e al collo, poi refertate presso l’ospedale Fatebenefratelli.

È intervenuta sul posto anche un’auto dei carabinieri. Il professionista attraverso l’avvocato Valerio Minucci ha annunciato querela per lesioni dolose.