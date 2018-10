ROMA – A settembre è iniziata la prima edizione della Nations League. Il torneo, che avrà cadenza biennale e coinvolge tutte le nazionali europee (in totale 55), è diviso in varie Leghe (dalla A alla D) e in vari gironi.

Le squadre di ciascun girone si affrontano l’un l’altra in gare di andata e ritorno. In tutte le Leghe sono previste promozioni e retrocessioni. Dalla Lega di B alla Lega di D chi vince il girone viene promosso alla Lega superiore. Chi arriva ultimo viene retrocesso alla Lega inferiore. Le nazionali sono state divise in base al loro Coefficiente UEFA dopo la conclusione delle qualificazioni per il Mondiale del 2018.

Le squadre vincitrici dei quattro gironi della Lega A si qualificano per la Final Four (ossia la fase finale), che è disputata a eliminazione diretta a gara secca (con semifinali stabilite tramite sorteggio) nel mese di giugno di un anno dispari. Le semifinali si giocheranno il 5 e il 6 giugno del 2019. La finale il 9 giugno. Nello stesso giorno si giocherà anche la finale per il terzo e il quarto posto.

La vincitrice della finale viene proclamata campione della Lega.

Le classifiche della prima edizione della UEFA Nations League determineranno anche le teste di serie delle future Qualificazioni Europee, che garantiranno 20 dei 24 posti disponibili.

Lega SERIE A.

Girone 1: Francia, Olanda e Germania. Classifica attuale: Francia 4, Olanda 3 e Germania 1.

Germania-Francia 0-0

Francia-Olanda 2-1

Olanda-Germania 3-0

Girone 2: Belgio, Svizzera e Islanda. Classifica: Belgio e Svizzera 6, Islanda 0.

Belgio-Svizzera 2-1

Svizzera-Islanda 6-0

Islanda-Belgio 0-3

Islanda-Svizzera 1-2

Girone 3: Portogallo, Italia e Polonia. Classifica: Portogallo 6, Italia 4, Polonia 1.

Portogallo-Italia 1-0

Italia-Polonia 1-1

Polonia-Portogallo 2-3

Polonia-Italia-0-1

Girone 4: Spagna, Inghilterra e Croazia. Classifica: Spagna 6, Inghilterra 4, Croazia 1.

Spagna-Inghilterra 2-3

Spagna-Croazia 6-0

Inghilterra-Spagna 1-2

Croazia-Inghilterra 0-0

Lega SERIE B.

Girone 1: Ucraina, Repubblica Ceca e Slovacchia. Classifica: Ucraina 6, Repubblica Ceca 3, Slovacchia 0.

Slovacchia-Repubblica Ceca 1-2

Ucraina-Slovacchia 1-0

Repubblica Ceca-Ucraina 1-2

Girone 2: Russia, Turchia e Svezia. Classifica: Russia 7, Turchia 3, Svezia 1.

Russia-Svezia 0-0

Russia-Turchia 2-0

Svezia-Turchia 2-3

Turchia-Russia 1-2

Girone 3: Bosnia, Austria e Irlanda del Nord. Classifica: Bosnia 9, Austria 3, Irlanda del Nord 0.

Austria-Irlanda del Nord 1-0

Bosnia-Austria 1-0

Bosnia-Irlanda del Nord 2-0

Irlanda del Nord-Bosnia 1-2

Girone 4: Danimarca, Galles e Irlanda. Classifica: Danimarca 4, Galles 3, Irlanda 1.

Galles-Irlanda 4-1

Irlanda-Danimarca 0-0

Danimarca-Galles 2-0

Lega SERIE C.

Girone 1: Israele, Scozia e Albania. Classifica: Israele 6, Scozia e Albania 3.

Scozia-Albania 2-0

Albania-Israele 1-0

Israele-Scozia 2-1

Israele-Albania 2-0

Girone 2: Finlandia, Grecia, Ungheria e Estonia. Classifica: Finlandia 12, Grecia 6, Ungheria 4, Estonia 1.

Ungheria-Grecia 2-1

Grecia-Ungheria 1-0

Finlandia-Ungheria 1-0

Finlandia-Grecia 2-0

Finlandia-Estonia 1-0

Estonia-Ungheria 3-3

Estonia-Grecia 0-1

Estonia-Finlandia 0-1.

Girone 3: Bulgaria, Norvegia, Cipro e Slovenia. Classifica: Bulgaria 9, Norvegia 6, Cipro 3, Slovenia 0.

Slovenia-Bulgaria 1-2

Norvegia-Slovenia 1-0

Norvegia-Cipro 2-0

Bulgaria-Norvegia 1-0

Bulgaria-Cipro 2-1

Cipro-Slovenia 2-1

Girone 4: Serbia, Montenegro, Romania e Lituania. Classifica: Serbia 8, Montenegro 7, Romania 6, Lituania 0.

Romania-Serbia 0-0

Romania-Montenegro 0-0

Serbia-Romania 2-2

Montenegro-Serbia 0-2

Montenegro-Lituania 2-0

Lituania-Romania 1-2

Lituania-Serbia 0-1

Lituania-Montenegro 1-4

La peggiore tra le terze classificate della Lega C retrocede in Lega D. Dal momento che non tutti i gironi sono composti da quattro squadre, per questa classifica non si tiene conto dei punti conquistati contro la squadra quarta classificata.

Lega SERIE D.

Girone 1: Georgia, Kazakistan, Lettonia e Andorra. Classifica: Georgia 9, Kazakistan 2, Lettonia 2, Andorra 2.

Georgia-Lettonia 1-0

Georgia-Andorra 3-0

Lettonia-Kazakistan 1-1

Lettonia-Andorra 0-0

Kazakistan-Georgia 0-2

Andorra-Kazakistan 1-1

Girone 2: Lussemburgo, Bielorussia, Moldavia e San Marino. Classifica: Lussemburgo 9, Bielorussia 8, Moldavia 5, San Marino 0.

Bielorussia-Lussemburgo 1-0

Bielorussia-Moldavia 0-0

Bielorussia-San Marino 5-0

Lussemburgo-Moldavia 4-0

Lussemburgo-San Marino 3-0

Moldavia-Bielorussia 0-0

Moldavia-San Marino 2-0

San Marino-Lussemburgo 0-3

Girone 3: Kosovo, Azerbaigian, Far Oer e Malta. Classifica: Kosovo 8, Azerbaigian 6, Far Oer 4, Malta 2.

Azerbaigian-Malta 1-1

Azerbaigian-Kosovo 0-0

Far Oer-Azerbaigian 0-3

Far Oer-Malta 3-1

Far Oer-Kosovo 1-1

Malta-Azerbaigian 1-1

Kosovo-Far Oer 2-0

Kosovo-Malta 3-1

Girone 4: Macedonia, Liechtenstein, Armenia e Gibilterra. Classifica: Macedonia 9, Liechtenstein 3, Armenia 3, Gibilterra 3.

Macedonia-Armenia 2-0

Macedonia-Liechtenstein 4-1

Armenia-Liechtenstein 2-1

Liechtenstein-Gibilterra 2-0

Gibilterra-Macedonia 0-2

LA CLASSIFICA MARCATORI: